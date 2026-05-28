Rías do Sur abre el telón de la Copa del Mundo de artística

La Copa del Mundo de natación artística levanta el telón en Pontevedra con una agenda de tres días en el complejo deportivo Rías do Sur y con varias pruebas incluidas en la programación de RTVE Play y Teledeporte. La cita, cuarta parada del circuito internacional de World Aquatics, reunirá hasta el domingo a algunas de las principales selecciones y especialistas de la disciplina.

La jornada inaugural de este 29 de mayo comenzará a las 10.00 horas con el solo libre femenino. El programa continuará a las 14.30 horas con el dúo técnico mixto, a las 17.30 con la rutina técnica de equipos y a las 19.30 con el solo técnico masculino. Todas ellas han sido anunciadas por RTVE para su emisión en Teledeporte y RTVE Play.

Mañana, la competición retomará la actividad a las 10.00 horas con el dúo libre femenino. Tres horas más tarde será el turno del solo libre masculino, mientras que la sesión de tarde incluirá el equipo libre, a las 17.00 horas, y el solo técnico femenino, a partir de las 18.45. El domingo se despedirá el evento mundial con el dúo técnico femenino, a las 10.00 horas; el dúo mixto libre, a las 13.30; y el equipo acrobático, a las 17.30.

España llega a Pontevedra con el atractivo añadido del estreno de nuevos ejercicios, entre ellos una rutina acrobática con música de Rosalía. En el equipo figura la pontevedresa Daniela Suárez, primera nadadora gallega en alcanzar la selección española absoluta, consolidada como uno de los nombres propios para el público local.

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La competición fue presentada ayer con presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que destacó «la capacidad de Galicia para acoger eventos deportivos de primer nivel internacional» y subrayó el papel del deporte base en la alta competición. También ayer, a las 20.00 horas, el Concello de Pontevedra ofreció una recepción de la mano de la concelleira de Deportes, Anabel Gulías, a las selecciones participantes.