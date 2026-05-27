La lucha y esperanza del Pontevedra se mantienen

Más de 48 horas después de que Pasarón estallase de alegría, la Real Federación Española de Fútbol ratifica la decisión inicial y mantiene al Real Madrid Castilla como quinto clasificado. De esta forma, y de acuerdo con la resolución emitida por el Juez Único de Competiciones No Profesionales, Rafael Alonso Martínez, el Pontevedra está fuera de la promoción de ascenso y cuenta hasta esta misma noche para interponer recurso al Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF. La reclamación, de acuerdo con el documento oficial expedido y ante la negativa a la propuesta granate de suspender temporalmente la fase de ascenso, y futuras disposiciones no afectarán a la celebración de las semifinales de promoción a Segunda División. Desde la directiva del club confirmaron, a través de sus redes sociales, que presentarán en el plazo estipulado su reclamación «reiterando su convicción de que la interpretación reglamentaria defendida por la entidad se ajusta plenamente a la normativa aplicable».

Conforme a la resolución emitida por el JUCNP, existen unos antecedentes, unos fundamentos jurídicos y una resolución. La primera sección explica cómo se llega al triple empate, la reclamación inicial del Pontevedra, en que mostró su disconformidad, y la respuesta del Real Madrid, en representación de su filial, en que se oponían a dicho escrito alegando que, excluido el Barakaldo para el desempate, eran vencedores en el enfrentamiento directo con el Pontevedra y por ello acababan la temporada en quinto lugar. El cuadro granate, al mismo tiempo que los madrileños realizaban su contestación, emitió un segundo escrito reiterando la ambigüedad del reglamento aplicado. Dicho escrito no fue remitido al Real Madrid Castilla ni al Barakaldo por no introducir nuevas cuestiones e incidir en el mismo debate, en la interpretación de la expresión «entre ellos».

Rubén Domínguez da órdenes en la sesión de entrenamiento de ayer. / Gustavo Santos / FDV

En su primera reclamación, el Pontevedra había pedido paralizar los efectos de la clasificación mientras se resolvía el asunto. El juez consideró innecesario pronunciarse sobre esa medida cautelar porque resuelve el fondo del asunto de forma inmediata. Es decir, al decidir ya quién es el quinto clasificado, no hace falta acordar una suspensión provisional.

Dentro de las decisiones jurídicas aplicadas, el magistrado deportivo rechazó la interpretación del Pontevedra de la utilización de la expresión «entre ellos» para referirse a los tres equipos implicados, ya que se aplican de forma sucesiva y excluyente del equipo que no está empatado. Además, el juez rechaza que publicaciones en redes sociales, comunicaciones informativas o clasificaciones provisionales —parte de la argumentación del equipo jurídico pontevedrés en el litigio— generen derechos para el Pontevedra. El recurso, en el tercer epígrafe del quinto fundamento jurídico, afirma que solo los órganos competicionales tienen competencia para fijar oficialmente la clasificación. «La determinación de la clasificación final y la aplicación de los criterios de desempate constituyen funciones atribuidas reglamentariamente a los órganos competicionales de la RFEF, únicos facultados para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la competición en la resolución de las cuestiones que afecten a la clasificación final de las competiciones sujetas a sus respectivas competencias en virtud del carácter profesional o no profesional de las mismas», figura en el documento.

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La resolución final del documento, una vez rechazada la interpretación confusa del dictamen y matizado que las pruebas aportadas por la entidad no son vinculantes al carecer de oficialidad, dicta que el Pontevedra acaba la temporada en sexto lugar y está fuera del playoff de ascenso. Esta disposición no es totalmente definitiva, aunque el playoff no se suspenderá, por lo que es una contrarreloj para la que los jugadores granates siguen preparándose.