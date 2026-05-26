Misma rutina hasta que se dicte sentencia

Aunque la Real Federación Española de Fútbol y la Primera Federación no cuenten con el Pontevedra para el playoff, el cuadro granate sí actuará con profesionalidad y mantiene sus entrenamientos de la semana como si este fin de semana se enfrentase al Sabadell. De acuerdo con su forma de entender el conflicto abierto entre el Pontevedra y el Real Madrid Castilla, hasta que haya una decisión oficial, rotunda y firme, el equipo debe mantener el ritmo competitivo y estar preparado para los posibles enfrentamientos que se puedan dar en próximas fechas. La reivindicación en el césped sigue la línea de pensamiento de toda la entidad, que presentó ayer un escrito jurídico en el que reclama su puesto en el playoff de ascenso a Segunda División.

En la parcela deportiva, el equipo se ejercitó con normalidad en el segundo campo del Manolo Barreiro, el mismo lugar en el que lleva entrenando toda la temporada, durante la mañana de ayer. La sesión fue más corta de lo previsto inicialmente y se adelantó su hora de comienzo a poco después de las 10.00 horas —la hora inicial prevista era a las 11.00 horas—. Fue una jornada de recuperación más breve de lo habitual, de cerca de tres cuartos de hora de duración, que no contó con la habitual sesión de análisis de vídeo. A falta de que se haga público el plan de trabajo semanal, el equipo dirigido por Rubén Domínguez seguirá programando entrenamientos estos días, aunque todo indica que habrá una jornada de descanso durante la semana. Hoy, el grupo está convocado para las 10.00 horas.

En el plano jurídico, el Pontevedra emitió ayer un comunicado oficial pasado el mediodía en el que explicó la situación desde dentro y el estado de la cuestión. En la mañana de ayer, la Real Federación Española de Fútbol respondió al escrito presentado por el club y trasladó el documento al Real Madrid Castilla y al Barakaldo para que realizasen las consideraciones que estimasen oportunas, con un plazo máximo hasta las 18.00 horas de este pasado lunes.

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La directiva granate, a su vez, remitió un nuevo escrito adicional en el que refuerza la interpretación reglamentaria defendida en el primer documento presentado. Además, en su escrito explicativo publicado en las redes sociales de la entidad, recordó a todos sus abonados y aficionados que continúa trabajando en la defensa de sus derechos deportivos y que cualquier novedad oficial será debidamente comunicada.