El Pontevedra y Ence renuevan su compromiso por una temporada más

El Pontevedra ha alcanzado un nuevo acuerdo con ENCE para renovar el convenio de patrocinio que une a ambas entidades. La continuidad de esta colaboración supone un apoyo importante para la estructura del club y para el desarrollo de su proyecto deportivo.

Desde el Pontevedra se destaca la relevancia de contar con el respaldo de una empresa vinculada al entorno, que contribuye de manera directa a la estabilidad económica de la entidad y al crecimiento de sus distintas áreas deportivas. El acuerdo permitirá reforzar el trabajo que se realiza tanto en el primer equipo como en el fútbol base, una de las prioridades del club granate.

La aportación de ENCE resulta especialmente significativa en el ámbito de la cantera, donde el club centra buena parte de sus esfuerzos en la formación deportiva y personal de jóvenes jugadores. Este apoyo facilita la mejora de los medios disponibles y el impulso de un modelo basado en valores como el compromiso, el esfuerzo y el sentimiento de pertenencia.

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Con la renovación de este convenio, el Pontevedra reafirma su apuesta por la colaboración con empresas de la zona y por un proyecto sostenible, estrechamente ligado a la ciudad y a su tejido social, con el objetivo de seguir construyendo un futuro sólido para el club y su base deportiva.