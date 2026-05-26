Bruno Landim renueva con el Cisne una temporada más

El BM Cisne continúa dando forma a su plantilla y ha confirmado la renovación de Bruno Landim. El internacional caboverdiano prolonga su vinculación con la entidad pontevedresa por una temporada más, por lo que seguirá defendiendo la camiseta blanquiazul hasta junio de 2027.

La continuidad de Landim supone una apuesta por mantener en el equipo a un jugador que llegó en el mercado invernal y que aportó experiencia internacional y recursos en la primera línea. El lateral derecho, nacido en Cabo Verde en 1993, aterrizó en Pontevedra procedente del Cherbourg, de la segunda división francesa, y seguirá ahora integrado en el proyecto deportivo cisneísta.

El jugador caboverdiano destaca por su capacidad de lanzamiento exterior y por su presencia física, dos cualidades que ofrecen al equipo alternativas tanto en ataque como en defensa. Desde el lateral derecho, Landim puede asumir responsabilidad ofensiva, generar espacios para sus compañeros y dar mayor variedad al juego de primera línea.

Su renovación también permite al Cisne conservar a un perfil con recorrido internacional. Landim ha defendido a la selección de Cabo Verde en varias Copas Africanas de Naciones y en las dos últimas Copas del Mundo, una experiencia que refuerza su papel dentro del vestuario.

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Antes de su llegada al Cisne, el lateral había desarrollado una amplia trayectoria en distintos campeonatos. Pasó por la ADR Graciosa, en su país natal; por varios equipos del balonmano portugués, como Porto, Fafe, Xico Andebol, Madeira y Horta; y también por la liga saudí, donde militó en Al-Taraji y Al-Noor.