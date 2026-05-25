La RFEF da audiencia al Castilla y al Barakaldo por la reclamación del Pontevedra

La reclamación del Pontevedra CF por la quinta plaza del grupo I de Primera Federación sigue su curso en la Real Federación Española de Fútbol. El club granate informó este lunes de que la RFEF ha trasladado su escrito al Real Madrid Castilla y al Barakaldo CF, a los que ha concedido plazo hasta las 18.00 horas para presentar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas.

La entidad presidida por Lupe Murillo defiende que le corresponde ocupar la última posición que da acceso a la promoción de ascenso a Segunda División, después de finalizar la liga empatada a 58 puntos con el filial madridista y el Barakaldo. El conflicto se centra en la aplicación de los criterios de desempate, ya que existen dos interpretaciones distintas: una recogida en las bases de la competición y otra en el reglamento de la RFEF.

Según la interpretación que sostiene el Pontevedra, el desempate debería resolverse teniendo en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos igualados. Sin embargo, el criterio que situaría por delante al Real Madrid Castilla se basaría únicamente en los enfrentamientos directos entre el conjunto blanco y el cuadro granate.

El club pontevedrés remitió además este lunes documentación complementaria al escrito presentado el domingo, con la intención de reforzar su interpretación reglamentaria. En un comunicado, la entidad aseguró que continúa trabajando “en defensa de sus derechos deportivos” y que informará a sus abonados y aficionados de cualquier novedad oficial que se produzca.

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Mientras no haya una resolución definitiva, la RFEF mantiene programado el partido de ida de la semifinal del playoff de ascenso entre el Real Madrid Castilla y el Sabadell, previsto para el próximo viernes a las 21.00 horas. En juego está una plaza en la eliminatoria por el ascenso a LaLiga Hypermotion, en un caso de especial trascendencia por la contradicción entre criterios reglamentarios y por sus consecuencias directas en la clasificación final.