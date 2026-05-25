Fútbol / Primera Federación
El playoff 'habrá que roelo'
El Pontevedra reclamará ante la Federación Española de Fútbol y peleará su presencia en la promoción de ascenso hasta el último minuto | La plantilla se ejercitará con normalidad hasta que sea inapelable la decisión
El Pontevedra sabe que para poder entrar en el playoff de ascenso va a tener que pelear en los despachos y con la justicia en la mano. Por ello, después de emitir un comunicado mostrando su «disconformidad», la directiva del club realizará una reclamación jurídica para que, a su criterio, sean restituidos en la primera ronda de los playoffs de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.
La complicada tarde del sábado, donde la boyante y explosiva fiesta por el playoff, con remontada incluida, fue el inicio de una agónica noche para el Pontevedra, la ciudad y todos los aficionados que sienten y padecen el club. Sobre los cálculos de todos los implicados, el Pontevedra era quinto clasificado y se enfrentaría al Sabadell este próximo fin de semana, sin embargo, tras la decisión federativa sin documento público legal que lo certifique, es el Madrid Castilla el que disputará la eliminatoria, tal y como se pudo conocer ayer con la publicación de los horarios de las semifinales de ascenso.
Situación clasificatoria
La última jornada del campeonato, disputada en horario unificado de 18.30 horas del sábado, partía con un cuádruple empate a puntos entre Pontevedra, Real Madrid Castilla, Ponferradina y Barakaldo. Los cuatro equipos estaban con 57 puntos en su casillero y bajo el criterio de la liguilla entre equipos implicados, los dos mejores eran los pontevedreses y los madrileños, cuarto y quinto clasificados en la tabla general, respectivamente.
Los partidos que podían cambiar el estado de la cuestión eran Pontevedra-Avilés, Guadalajara-Real Madrid Castilla, Ponferradina-Bilbao Athletic y Barakaldo-Celta Fortuna. Los pontevedreses levantaron un resultado de cero goles a dos en un descuento para la historia y lograron las tablas con los tantos de Alain Ribeiro y Álex Comparada. Los madrileños también remontaron su partido y cerraron su temporada con un empate a doses en el Pedro Escartín. Los bercianos vencieron al filial athleticzale por la mínima con un solitario gol de Slavy. Los baracaldeses levantaron la victoria momentánea del filial celeste y rescataron un punto en su casa.
Con estos resultados, la Ponferradina era equipo de playoff al tener sesenta puntos, dos más que sus perseguidores y acaba la temporada el cuarto lugar. Los tres equipos restantes, empatados a 58, se disputaban el último cupo bajo el criterio de los enfrentamientos directos entre ellos. Los duelos directos entre los tres equipos dejaron distintos resultados. El Pontevedra venció al Barakaldo en los dos partidos, primero por 0-1 y después por 0-2. Contra el Madrid Castilla, el conjunto pontevedrés perdió por la mínima en Valdebebas y empató sin goles en Pasarón. En los enfrentamientos entre madrileños y vascos hubo reparto de victorias, una para cada equipo. La primera cayó en manos blancas. En el choque de la segunda vuelta, el Barakaldo se llevó el triunfo.
Con esa liguilla particular entre los tres equipos, Pontevedra y Real Madrid Castilla acabarían igualados con siete puntos, mientras que el Barakaldo sumaría cuatro. Ese empate entre granates y blancos obligaría a aplicar el siguiente criterio previsto en el reglamento, el quid de la cuestión.
Análisis jurídico
Para entrar en el criterio de desempate existen dos normativas con interpretaciones enfrentadas. La de mayor rango jurídico, el Reglamento General, beneficiaría a los hombres de Julián López de Lerma. El artículo 12 de las Bases de Primera Federación establece que, en caso de empate entre más de dos equipos, debe elaborarse una clasificación específica con los resultados obtenidos únicamente en los partidos disputados entre los clubes implicados.
A partir de ahí aparece la interpretación que favorece al filial blanco. Tanto las Bases de la competición como el artículo 29.3 del Reglamento General contemplan que, cuando uno de los criterios resuelve el empate de alguno de los clubes implicados, ese equipo queda excluido y se continúa aplicando el desempate entre los que permanecen igualados. Bajo esa lectura, una vez apartado el Barakaldo, el siguiente criterio pasaría a aplicarse únicamente entre Pontevedra y Real Madrid Castilla.
En ese escenario, la expresión «entre ellos» se referiría solo a granates y blancos. Por tanto, la diferencia de goles no se calcularía con todos los partidos de la liguilla entre los tres equipos, sino únicamente con los enfrentamientos directos entre Pontevedra y Castilla. Ahí el filial madridista tendría ventaja, ya que venció 1-0 en Valdebebas y empató 0-0 en Pasarón. Ese balance dejaría al Castilla con un gol a favor y ninguno en contra, mientras que el Pontevedra tendría cero goles marcados y uno recibido. Según esta interpretación, el conjunto madrileño quedaría por delante y obtendría la plaza de playoff.
Reclamación en camino
Sin conocer los motivos que encabezarán el recurso que presentará el Pontevedra Club de Fútbol en las próximas horas, todo parece indicar que su reclamación podría sustentarse en una interpretación distinta de la normativa. El club granate podría defender que la expresión «entre ellos» o «entre los clubes empatados» debe referirse a todos los equipos inicialmente implicados en el triple empate, es decir, Pontevedra, Real Madrid Castilla y Barakaldo, y no solo a los dos conjuntos que permanecen igualados tras la primera clasificación particular.
Bajo esa lectura, la diferencia de goles tendría que calcularse manteniendo dentro de la ecuación todos los encuentros de la liguilla entre los tres clubes. En ese escenario, el Pontevedra presentaría un mejor balance, con tres goles a favor y uno en contra, mientras que el Real Madrid Castilla tendría tres tantos marcados y dos recibidos. Esa interpretación situaría por delante al conjunto pontevedrés.
Ese podría ser uno de los principales argumentos de la reclamación. El Pontevedra puede sostener que los criterios de desempate deben aplicarse sobre el mismo grupo de equipos que originó la liguilla particular y que modificar ese universo de partidos a mitad del proceso alteraría el sentido del criterio de diferencia de goles. Por ello, aunque la interpretación federativa parece inclinarse hacia el Castilla, la redacción de la norma deja margen para que el club granate plantee una batalla jurídica ante los órganos competentes.
El hecho que está confirmado desde la directiva de la entidad es que el pertinente recurso será presentado y que, hasta que sea oficial y en firma la decisión del organismo competente, el grupo y el cuerpo técnico trabajarán desde esta misma mañana con la mirada puesta en el hipotético partido que les enfrentaría al Sabadell en su estadio.
Felicitaciones, resignaciones y esperas telefónicas
El pitido final hizo explotar la caldera de Pasarón, que después de un partido entero fuera de los puestos de playoff, se había clasificado a dicha promoción de ascenso. Todo era alegría, las lágrimas previas al descuento habían explotado por la rabia y los buscadores de hoteles sufrieron un repunte inmediato en busca de hospedajes en Sabadell desde la misma coordenada a la ribera del Lérez.
Las primeras caras de incredulidad llegan por las cabinas de prensa que son los primeros en conocer el posible fatídico desenlace. En un ejercicio de cooperación y profesionalidad elogiable, llegan las primeras explicaciones y la prensa salta a un terreno de juego que empezaba a enfriarse al llegar las noticias a jugadores, cuerpo técnico y directivos del club.
Tan desencajados como desconcertados, comienzan las primeras charlas para esclarecer la situación y arrancan las primeras llamadas a las que la esperanza pontevedresa se acoge. Al término del partido, el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, llama personalmente a Lupe Murillo felicitándola por el éxito logrado por el equipo. En el momento que se realiza dicha conversación, la clasificación del Real Madrid Castilla seguía en duda al existir diferentes informaciones entre los canales de la Federación Española de Fútbol y Primera Federación, visibles en las redes sociales y eliminados con posterioridad.
En conocimiento de la cúpula del Pontevedra la incertidumbre y dudas sobre la clasificación, la propia presidenta vuelve a llamar al máximo mandatario del fútbol autonómico para conocer la situación y saber si acababa la temporada el cuadro gallego o el cuadro madrileño. La respuesta del mandamás naronés fue de sorpresa por todo lo sucedido y que se pondría en contacto personal con el secretario xeral para el Deporte de Galicia, Roberto García.
Pendientes de la conversación entre Prieto y García, y ante el comunicado del Real Madrid en que reconocen que están fuera de playoff y felicitan la temporada del equipo, escrito que también fue borrado en medio de las dudas en Pasarón y Valdebebas, las llamadas se suceden y se produce una nueva conversación entre Lupe Murillo y Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid Club de Fútbol.
En ese diálogo telefónico entre la pontevedresa y el madrileño, la conclusión que sacan ambas partes, en representación de los intereses de cada conjunto, es que el Pontevedra es el equipo que está clasificado. La reacción del histórico jugador blanco, de hecho, es de felicitación a Murillo y de resignación al quedar a las puertas de la promoción de ascenso a Segunda División.
Sin noticias de la interlocución entre los dirigentes del fútbol y deporte gallego, todo quedaba en las especulaciones motivadas por todos los estímulos externos que llegaban en el banquillo visitante de Pasarón a la hora del partido. La existencia de contradicciones entre el reglamento de la Primera Federación y de la Real Federación Española de Fútbol, las comunicaciones de diversos colectivos que incluían al Pontevedra entre los ocho candidatos al ascenso y las reacciones de terceras personas parecían arrojar cierta luz en un camino que, al borde de la medianoche y sin ningún escrito oficial que lo dictaminase en firme, el Pontevedra era sexto clasificado y quedaba fuera de la pelea.
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