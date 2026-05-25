Las miradas de la natación mundial se concentran en Pontevedra

La natación artística mundial tiene su cita más esperada este 29 de mayo. En la piscina del Complejo Deportivo Rías do Sur se disputará la cuarta prueba de la Copa del Mundo, la última antes de la superfinal que se celebrará en Toronto próximamente. A Boa Vila recoge el testigo de Xi’an, París y Medellín como sedes del importante certamen acuático.

La competición reunirá pruebas individuales, por parejas y por equipos. En la modalidad de solo se disputarán las categorías femenina y masculina, tanto en ejercicio libre como técnico. También habrá dúos femeninos, con rutinas libres y técnicas, y dúos mixtos en ambas modalidades. El programa se completará con las pruebas de equipo libre y equipo técnico, además de la modalidad acrobática.

El evento contará con la implicación y participación de 29 países diferentes sobre las que destacanlos combinados rusos, bielorrusos y chinos. Mencionar que, por sanciones, dichos equipos europeos compiten como país neutral.

La acogida por los aficionados a la natación artística fue un éxito, influido por unos precios ajustados y nada abusivos. Las grada de la piscina lerezana estarán llenas hasta la bandera.

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La conexión es de tal grado que a afalta de cuatro días para el arranque del evento, solo se pueden adquirir boletos en el cupo del viernes a la mañana. Todas las franjas restantes están agotadas desde hace varios