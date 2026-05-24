El Poio Pescamar cae a la tercera plaza tras su empate en casa (2-2)

El Poio Pescamar cayó ayer a la tercera plaza de la clasificación en el penúltimo partido de la liga regular, al empatar en casa ante Les Corts (2-2). A los 19 minutos ya vencía por 2-0 con goles de Ale de Paz y Rafa Pato, pero en la segunda parte las catalanas lograron igualar la contienda. Por su parte, el Futsi Navalcarnero se aprovechó del tropiezo de las de Luis López-Tulla para ascender a la segunda plaza tras apabullar al descendido Burela por un contundente 1-12. Las de Poio despiden la liga regular el día 20 el Lugo para visitar al Castro en horario unificado, las 11.00 horas.