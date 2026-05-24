Fútbol sala / Primera femenina
El Poio Pescamar cae a la tercera plaza tras su empate en casa (2-2)
Poio
El Poio Pescamar cayó ayer a la tercera plaza de la clasificación en el penúltimo partido de la liga regular, al empatar en casa ante Les Corts (2-2). A los 19 minutos ya vencía por 2-0 con goles de Ale de Paz y Rafa Pato, pero en la segunda parte las catalanas lograron igualar la contienda. Por su parte, el Futsi Navalcarnero se aprovechó del tropiezo de las de Luis López-Tulla para ascender a la segunda plaza tras apabullar al descendido Burela por un contundente 1-12. Las de Poio despiden la liga regular el día 20 el Lugo para visitar al Castro en horario unificado, las 11.00 horas.
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
- El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas