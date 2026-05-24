Atletismo / Maratón de Fátima
El Maratón de Fátima cumplió la mejor edición de su historia
La cita, organizada por el Concello de Poio y la A.A.V.V de Campelo, reunió a 368 participantes en una jornada marcada por el buen tiempo
El Maratón de Fátima volvió a convertir Poio en una fiesta del deporte popular y lo hizo con cifras históricas. La prueba, impulsada por el Concello de Poio en colaboración con la Asociación de Vecinos de Campelo, reunió a 368 corredores y corredoras, la mayor participación registrada hasta ahora en esta cita.
La jornada, favorecida por el buen tiempo, comenzó en la Praza da Graña, en Campelo, punto elegido para la recogida de dorsales y para la salida de la carrera absoluta. A las 10.00 horas arrancó el recorrido principal, de 7,5 kilómetros, que llevó a los participantes por distintos enclaves del municipio. Tras dejar atrás Campelo, el pelotón se dirigió hacia Lourido, pasó por la playa de Cabeceira y continuó hacia A Seca antes de regresar a la meta.
La programación continuó después con las categorías de base. A las 11.15 horas tomaron la salida los participantes de Xouba, con un trazado de tres kilómetros. Luego compitieron Xurel, sobre 800 metros, y Ollomol, sobre 400. Los más pequeños cerraron la mañana con las carreras chupete y biberón, de 200 y 100 metros.
El broche lo puso la entrega de premios, con trofeos para los tres primeros clasificados de la absoluta y de Xouba, en categoría masculina y femenina, además de reconocimientos al mejor atleta local empadronado en Poio. En las pruebas infantiles todos recibieron medalla y camiseta. La Deputación completó la cita con foodtrucks gratuitos.
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