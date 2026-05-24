Fútbol sala / Play off de ascenso
El Leis encarrila la eliminatoria al vencer en Badajoz (2-5)
Pontevedra
El Leis Pontevedra regresa de Badajoz con una clara renta en la eliminatoria del play off de ascenso a la segunda división del fútbol sala nacional tras superar con claridad al Grupo López Bolaños F.S. por 2-5. Fueron los pontevedreses los que se adelantaron en el marcador por medio de Yeray en el minuto 9, pero a los 25 minutos ya vencían los extremeños por 2-1. Fue en la segunda parte cuanto Aicardo, Dani y Said (dos veces) afianzaron una victoria que ahora debe consolidarse en el partido de vuelta, que se disputa el sábado, a las 17.15 horas, en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra.
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