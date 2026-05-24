Tras una agónica remontada la federación frustra la fiesta

No pudo tener peor comienzo el encuentro para los intereses del Pontevedra. Primer disparo avilesino y gol asturiano a los dos minutos de partido. Un centro lateral de Berto Cayarga lo despejó Alain Ribeiro, con la fortuna blanquiazul de que Bautista completó la jugada con una volea para firmar el 0-1 provisional, que frustraba los intereses locales y dejaba a los visitantes en Primera Federación.

Ander Vidorreta, sentado en el banquillo, desencajado con la situación. | RAFA VÁZQUEZ

El planteamiento de Lolo Escobar, con el triunfo en la mano, se basó en cortar todo ataque pontevedrés con despejes largos y hacer que pasasen los minutos sin que hubiera juego efectivo. Lo llevaron a la perfección ante un equipo de Rubén Domínguez superado por la situación.

Más de 45 minutos, incluido el extenso descuento, en los que la única ocasión llegó, precisamente, de las botas de Bautista, con un golpeo desde el balcón del área que se estrelló en el travesaño. El Pontevedra, en el último tercio, era incapaz de crear peligro, ni con balones filtrados al espacio ni con acciones de centro y remate. Ni el cambio de perfil de los carrileros, pasando Gil a la izquierda y Vidorreta a la derecha, surtía efecto. Se desesperaban los granates, que abandonaron el césped al descanso fuera de los puestos de playoff de ascenso, ante el momentáneo triunfo de la Ponferradina y el empate del Barakaldo.

El comienzo de la segunda parte tuvo el mismo impacto que el de la primera. Reinicio del choque y gol blanquiazul. 0-2 y el ánimo general de Pasarón se mantenía, a pesar del chaparrón. Nada salía al Pontevedra; todo se nublaba en el último tercio. Ni con centros laterales ni con juego directo: nada salía a los locales. Casi sin ocasiones hasta la recta final, a excepción de un tímido disparo de Luisao en los compases finales, el partido agonizaba y solo un milagro en el descuento haría que el Pontevedra asaltara la plaza de playoff.

A juzgar por el titular de esta crónica, se dio. Primero, un centro de Diego Gómez que Alain Ribeiro envió al fondo de las mallas para abrir la locura en Pasarón. Tras dos tanganas, una expulsión directa, una expulsión anulada y un tiempo de descuento incierto en el que nadie sabía cuánto restaba, Álex Comparada aprovechó un rechace de Álvaro Fernández para poner el empate y meter a su equipo en el playoff de ascenso a Segunda División nueve años después.

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Con el pitido final, la locura se desató. Celebración, gritos, alegría y abrazos que poco a poco se transformaron en caras largas, incredulidad y muchas dudas. Nadie entendía qué acontecía allí, pero el festejo podría quedar en un recuerdo amargo. La Real Federación Española de Fútbol situaba al Pontevedra en sexta posición e incluso desvelaba ya los primeros cruces del play off, en los que empareja al Real Madrid Castilla con el Sabadell. El Pontevedra, salvo improbable milagro, se queda con la miel en los labios.