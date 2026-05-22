«¿Y si ganamos? ¿Y si ascendemos?»

La temporada regular cierra su persiana este fin de semana y la emoción de toda una ciudad reside en su equipo. Rubén Domínguez, entrenador de ese equipo que lleva ilusionando a toda Pontevedra este año, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro el vibrante clima que se respira estos días dentro del vestuario. «En lo emocional, el equipo está con la moral por las nubes. Solo hay que remontarse al 31 de mayo, cuando me senté aquí, e imaginar si en la jornada 38 pensábamos que estaríamos jugando un partido a cara de perro por la permanencia contra el Avilés o si íbamos a estar ya clasificados para la Copa del Rey, salvados desde hace muchas semanas y dependiendo de nosotros mismos para jugar un playoff de ascenso al fútbol profesional», confesó el ourensano.

Para el choque, el Pontevedra pierde a Miguel Cuesta por sanción, tras ver dos amarillas frente al Tenerife el domingo pasado, pero recupera a Víctor Eimil, lesionado hace unas semanas, aunque llega con una única sesión de entrenamiento total con el grupo a sus espaldas. Álvaro Pérez y Garay están en óptimas condiciones para el encuentro y Álex González entra en lista a pesar de recibir un golpe esta semana que le genera ciertas limitaciones.

La preparación de la final por el playoff, a pesar de la trascendencia y el dulce premio que podría traer, el técnico destacó que se afrontó con normalidad y con la idea clara de que, suceda lo que suceda, la temporada es un éxito. «Yo he vivido, por suerte o por desgracia, dos playout, ascensos y alguna promoción de ascenso y no es comparable luchar por ganar algo que luchar por perder algo. Estamos luchando por ascender a Segunda División, no por evitar una pérdida. Cuando estás en un play-off de descenso, pasas semanas sin dormir, le das vueltas a todo y parece que todo lo que puede salir mal va a salir peor. Es el miedo a perder algo. Aquí, en el peor de los casos, si todo sale mal, vamos a estar clasificados para la Copa del Rey y si luego en el playoff perdemos el ascenso, que nos quiten lo bailado. Pero, ¿y si ganamos? ¿Y si ascendemos?», aseguró.

El sentimiento para afrontar el encuentro es que ahora mismo el foco de su equipo está en lo que puede conseguir, no en lo que puede perder, porque no tiene absolutamente nada que perder. Señala que el equipo es muy responsable con el partido de mañana y está muy ilusionado, porque para luchar por el ascenso hay que clasificarse para un playoff de ascenso, y eso es lo que va a pelear mañana.

Noticias relacionadas

El papel que va a jugar Pasarón mañana, con una de las mejores entradas del curso, será fundamental en el desarrollo del partido. «Tenemos que hacer, junto con Pasarón, un partido muy incómodo para el Avilés. Y debemos ir con la ilusión de todo lo que tenemos que ganar, no con miedo a nada. Sabemos que jugamos con la ilusión de una ciudad, de una comarca, de un club y con nuestra propia ilusión, pero tiene que ser eso: ilusión», indicó Domínguez. El míster recordó durante su comparecencia que tuvo la suerte de vivir días como el Ourense-Pontevedra o el Pontevedra-Racing de Ferrol, y cree que mañana puede ser otro de esos partidos especiales, con una entrada de 7.500 u 8.000 personas, aunque no sabe exactamente cuánta gente acudirá.