Cantera
El filial granate celebra en la Diputación su ascenso a Tercera RFEF
Hugo de Dios
El Pontevedra B fue recibido ayer en el Pazo provincial tras lograr el ascenso a Tercera Federación, categoría a la que regresa dos años después por todo lo alto. El filial del conjunto granate certificó el salto de división el pasado 10 de mayo, cuando se proclamó campeón del grupo 2 de la Liga Preferente.
El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, trasladó el reconocimiento de la institución provincial al equipo, al cuerpo técnico y al área deportiva del Pontevedra CF por una temporada que culminó con el regreso a la quinta categoría del fútbol nacional.
Domínguez destacó el nivel del deporte pontevedrés «desde la cantera hasta la élite» y defendió, una vez más, que Pontevedra es «la provincia del deporte». También aprovechó para subrayar la colaboración provincial con los clubes deportivos, a través del aumento de ayudas y nuevas líneas de apoyo vinculadas al deporte y al turismo deportivo.
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