Fútbol / Primera Federación
El granatismo responde a la llamada para llenar Pasarón
El Pontevedra se encomienda a su hinchada para el crucial encuentro del sábado con la clasificación al playoff de ascenso
Después de 37 jornadas de campeonato, el club recién ascendido a la categoría y que encabezaba las quinielas para pelear por la permanencia en estas fechas, el Pontevedra tiene en su mano disputar un playoff de ascenso a Segunda División. El granatismo, que lleva toda la temporada alentando desde la grada y, tal y como remarcan cuerpo técnico y futbolistas en toda comparecencia pública, juega un papel fundamental en el éxito del curso y responde a la llamada del club.
Bajo el lema «Encher Pasarón», el club lanzó la venta de entradas en la tarde del lunes con una gran oferta que, posteriormente, se mejoró. Inicialmente, cada abonado podía retirar una entrada a mitad de precio hasta completar aforo. Tras media hora, la entidad corrigió esa primera promoción y anunció que cada socio podría adquirir hasta dos entradas bonificadas. De esta forma, los quince euros a pagar en Tribuna y los diez euros a abonar en Preferencia y ambos Fondos disminuyen hasta 7,5 y cinco euros, respectivamente. Para la compra de las entradas, tanto la web oficial del Pontevedra como las oficinas de manera presencial están operativas. Como acostumbra el club, los menores de seis años tendrán entrada gratuita al campo.
La respuesta de la hinchada local no tardó mucho en llegar y, sin acabar el primer día de venta, Fondo Norte Inferior ya agotó todas sus localidades y Fondo Norte Superior se agotó en el mediodía de ayer. Las otras tres gradas del campo cuentan con sitios disponibles para la compra, aunque con ciertas limitaciones. Las cifras oficiales, a falta de más de cuatro días para el partido son muy positivas. Entre abonados y asistentes con entrada, el total de espectadores ya supera los 6.000 espectadores
Como es habitual, y mucho más con un rival que se juega la permanencia en la categoría, Fondo Sur tiene una zona acotada para los aficionados desplazados del Avilés. A falta de que la cifra de boletos reservados para la afición visitante pueda aumentar, solo un centenar de blanquiazules entrarán a Pasarón. Según la demanda local y visitante, el Pontevedra podrá alterar el número de entradas que le serán habilitadas a los asturianos para el crucial duelo.
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