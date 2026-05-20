Brais Abelenda: «No queremos que se acabe todavía la temporada»

Brais Abelenda no quiere que la temporada del Pontevedra CF termine este sábado en Pasarón. El futbolista granate apeló a la fortaleza del equipo como local y al empuje de la afición para afrontar la última jornada, en la que el conjunto pontevedrés depende de sí mismo para clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda División.

«Creo que llevamos un año muy bueno y tenemos la oportunidad de continuar, de no acabar todavía la temporada y tener unas semanas más», señaló Abelenda, consciente de que el escenario era difícil de imaginar al inicio del curso. «A principio de temporada no sé si una persona o muy pocas soñaban con esto, pero hemos llegado aquí, queda una jornada y depende de nosotros», añadió.

El jugador reconoció que la derrota de la pasada jornada fue un golpe, aunque insistió en que el Pontevedra se ha ganado estar en esta situación. «Ganamos el derecho a depender de nosotros. Teníamos dos balas para clasificarnos para el playoff; la otra no la pudimos aprovechar y ahora la tenemos aquí, en Pasarón, con toda nuestra gente», afirmó.

El partido ante el Avilés, que se juega la permanencia, se presenta como una final para ambos equipos. Abelenda espera un rival exigente pese al buen precedente de la primera vuelta. «No hay nunca dos partidos iguales. Allí hicimos un partido muy bueno, pero seguro que ellos lo van a poner mucho más difícil», advirtió.

La plantilla siente también la ilusión de la ciudad y asegura que «la gente te para por la calle y te dice que hay que ganar, que quiere conseguir ese playoff», explicó el futbolista, que espera el mejor ambiente de la temporada en el templo granate.

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Abelenda recordó además que el equipo ya logró hace tiempo la permanencia y selló la clasificación para la Copa del Rey del próximo curso, aunque ahora el foco está en cerrar una campaña histórica para el Pontevedra. «No queremos marcharnos de vacaciones. Queremos seguir, porque la temporada está siendo muy bonita para todos», concluyó.