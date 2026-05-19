Triple renovación en el Cisne

El proyecto del Cisne sigue tomando forma para la próxima temporada. Tres jugadores de la primera plantilla han renovado una campaña más con el combinado blanquiazul: Abián Rodríguez, Iago Costas y Dani Virulegio. Tres piezas muy importantes en el desarrollo de la recién terminada temporada 2025-2026, que se suman al resto de renovaciones y fichajes.

El arquero, formado en Gáldar, llegó a la disciplina cisneísta en el verano de 2021 y, desde entonces, ya acumula cinco campañas bajo el arco del Municipal de Pontevedra. Con su renovación, el canario se convierte en uno de los integrantes con más años en la primera plantilla.

Costas, fichado desde Zamora en el mercado estival de 2024, jugará con el Cisne por tercer año consecutivo y se erige como una de las piezas fundamentales de un proyecto joven y ambicioso. El redondelano formado en la cantera del club, por su parte, después de sus cesiones en Valladolid y Aranda de Duero, regresó en el mismo verano y también disputará su tercera campaña como jugador del Cisne.

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De esta forma, el Cisne ya conoce a nueve de sus fichas con las que buscará pelear por el ascenso la próxima campaña. Así, ellos tres se suman a Alberto Delgado, Manuel Lorenzo, Manu Hernández y a los fichajes de Juan Saco, Carlos Gómez y Luisma de Goya.