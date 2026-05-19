Estos son los números para que el Pontevedra entre en playoff y sus posibles rivales

La derrota en Tenerife por tres goles a cero ha pospuesto la fiesta del Pontevedra CF para una última jornada que se prevé de infarto en Pasarón contra un Avilés en plena lucha por la permanencia. El próximo sábado, a las 18.30 horas, el balón comenzará a rodar en los veinte campos de los dos grupos de Primera Federación con un objetivo claro: el playoff de ascenso a Segunda División. Los granates dependen de sí mismos para asegurarse una plaza entre los cinco mejores equipos del Grupo 1.

Sin embargo, al haber caído en la isla, los de Rubén Domínguez se despiden de la posibilidad de alcanzar la tercera plaza, lo que significa que, en caso de clasificarse —en cuarto o quinto lugar—, disputarían el partido de vuelta lejos de Pasarón, indistintamente de la posición que obtengan. En caso de victoria, el Pontevedra aseguraría la cuarta plaza independientemente de lo que hagan sus perseguidores —Real Madrid Castilla, Ponferradina y Barakaldo—, con los que ahora mismo hay un cuádruple empate a 57 puntos.

En estos casos, se deja de lado el clásico enfrentamiento directo y se hace una especie de «liguilla» entre los cuatro protagonistas, teniendo en cuenta únicamente los partidos disputados entre ellos a lo largo de la temporada. En caso de que los cuatro involucrados terminen la jornada igualados a puntos, Pontevedra y Real Madrid Castilla acabarían en cuarta y quinta posición, respectivamente. No obstante, se abren otros tres posibles escenarios para el conjunto granate.

Si son solo tres los equipos empatados a puntos, la situación cambia. El Pontevedra se aseguraría la cuarta plaza si el empate incluye a Ponferradina y Barakaldo o a Ponferradina y Castilla, puesto que en ambas «liguillas» el cuadro lerezano lidera los enfrentamientos. Sin embargo, existe una posibilidad en la que los granates quedarían relegados al quinto lugar. Si los clubes implicados en la igualada son el Pontevedra, el Real Madrid Castilla y el Barakaldo, el filial blanco se llevaría la cuarta plaza, mientras que los de Pasarón serían quintos.

Noticias relacionadas

Pese a que solo queda una jornada, los escenarios siguen siendo múltiples. Por ello, los de Rubén Domínguez deben centrarse en ganar al Avilés para asegurar la clasificación y después esperar al resto de partidos para ver en qué posición terminan la temporada y conocer así su rival en el playoff de ascenso. El Castilla visita a un Guadalajara ya descendido, mientras que Ponferradina y Barakaldo actuarán como locales ante los filiales del Athletic y el Celta, respectivamente.