Primera final por el playoff

La primera oportunidad granate de sellar el playoff pasa por el Heliodoro Rodríguez López. La primera final por hacer el sueño realidad, ese que en julio era casi impensable y que, con esfuerzo, sacrificio y puntos, fue acercándose hasta tardes como esta. A las 17.00 horas, horario peninsular, el Tenerife y el Pontevedra se enfrentan en un partido con mucho en juego para los intereses del cuadro gallego. Los campeones del primer grupo de Primera Federación esperan a la revelación de la liga y uno de los equipos que puede cerrar su presencia entre los cinco primeros clasificados y, por ende, pelear el ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional este próximo mes de junio.

El Tenerife, después de coronarse como campeón y nuevo equipo de Segunda División antes de vencer en la jornada 35 al Barakaldo, llega al partido sin ningún objetivo colectivo en juego. Para el encuentro son baja Jesús de Miguel, Marc Mateu, Facundo Agüero y Dani Fernández. Las buenas noticias para los isleños llegan con el regreso a la convocatoria de Anthony Landázuri, Nacho Gil y Javi Pérez.

Álvaro Cervera, técnico local, reconoció todo lo que tiene en juego su rival y el partido que espera de sus jugadores, independientemente de que no tengan puntos o ascensos en juego. «Ellos están en plena competición, luchando por el play-off y por conseguir la mejor posición posible. Nosotros seguimos compitiendo, pero ya no tenemos nada que ganar en cuanto a clasificación porque no podemos estar más arriba. Aun así queremos competir, hacer un buen partido y acabar bien en casa, por la gente, por nosotros y por la competición», comentó el malabeño.

El Pontevedra se desplaza a la localidad canaria con el sueño de amarrar el playoff de ascenso en su primera oportunidad de hacerlo. «Aunque no se juegue nada, un equipo de la calidad del Tenerife, pues es un equipo de alto nivel, de un rendimiento soberbio durante todo el año. Hubo tramos del año donde eran una auténtica apisonadora. Son el equipo más goleador, el equipo menos goleado, ascendieron a falta de no sé cuántas semanas… Entonces, el nivel y calidad de sus jugadores es altísimo. Ellos, a nivel individual, seguramente cada jugador tendrá sus retos y sus objetivos individuales. A nivel colectivo, es su último partido en su casa y seguro que querrán dar una buena imagen. El día de Barakaldo tampoco se jugaban nada y ganaron el partido con solvencia igual», comentó el ourensano en la rueda de prensa previa al encuentro.

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El enfrentamiento de hoy será el noveno en partido oficial entre tinerfeños y pontevedreses. El balance es de tres triunfos chicharreros, dos empates y tres victorias granates. El choque más antiguo data de septiembre de 1971 y se saldó con uno a cero a favor del Pontevedra. El duelo más reciente, de septiembre de 2025, en la tercera jornada del campeonato, se saldó con triunfo por la mínima del Tenerife.