«Hay que cerrar el playoff y hay que cerrarlo ya»

El Pontevedra visita Tenerife este domingo con la posibilidad de cerrar su clasificación al playoff de ascenso ante un equipo que ya está ascendido desde hace varias semanas. Esa tranquilidad de su rival no le genera ninguna confianza a Rubén Domínguez. «Aunque no se juegue nada, un equipo de la calidad del Tenerife, pues es un equipo de alto nivel, de un rendimiento soberbio durante todo el año. Hubo tramos del año donde eran una auténtica apisonadora. Son el equipo más goleador, el equipo menos goleado, ascendieron a falta de no sé cuántas semanas… Entonces, el nivel y calidad de sus jugadores es altísimo. Ellos, a nivel individual, seguramente cada jugador tendrá sus retos y sus objetivos individuales. A nivel colectivo, es su último partido en su casa y seguro que querrán dar una buena imagen. El día de Barakaldo tampoco se jugaban nada y ganaron el partido con solvencia igual», explicó.

Para el último desplazamiento del año, el ourensano afirmó que solo se ausentará del encuentro Eimil. De esta forma, el sancionado en la jornada anterior, Antonio Montoro, y los lesionados en las últimas fechas, Álvaro Pérez y Benjamín Garay, regresan a la lista para este fin de semana.

Toda la plantilla formará parte de la expedición granate a Tenerife Con motivo del último partido de la temporada fuera de Pasarón, el Pontevedra viajará con toda la plantilla a Tenerife. El club confirmó la presencia de todos los futbolistas del primer equipo en la lista de convocados, incluidos los lesionados de larga duración. A los veintiún jugadores disponibles de la primera plantilla se le suman Víctor Eimil, baja confirmada por Domínguez durante su comparecencia de prensa previa al encuentro, Tiago Rodríguez y Juanra Gómez. El ourensán y el solanero, ambos con una rotura del ligamento cruzado, llevan fuera de las convocatorias desde enero y noviembre, respectivamente, y formarán parte de la expedición granate ante una cita de la importancia y posible trascendencia como la de este domingo.

El técnico granate subrayó que la intensidad y la concentración serán claves en el Heliodoro Rodríguez López, aunque el rival ya no tenga objetivos clasificatorios. Recordó que los canarios jugarán por orgullo y por cerrar bien la temporada, mientras que el Pontevedra se juega una ilusión trabajada durante todo el año. Insistió en que el equipo debe mantener la misma responsabilidad, ambición y mentalidad de toda la liga, con la vista puesta solo en este domingo, consciente de que una victoria certificaría el playoff.

Noticias relacionadas

El técnico granate definió la visita a Tenerife como la primera final real de la temporada, ya que una victoria permitiría alcanzar el sueño del playoff, a falta después de pelear por la mejor posición posible. Aseguró que el vestuario está confiado, ilusionado y con ganas de que llegue el partido, después de una semana de trabajo inmejorable y con un ambiente muy positivo. Además, destacó que el equipo ha construido algo que va más allá de lo deportivo y que espera que vuelva a verse en el campo.