La Copa del Mundo de natación artística reunirá en Pontevedra a 29 países y llega con las gradas al completo

La Copa del Mundo de natación artística de Pontevedra ya tiene perfil definido. La piscina olímpica de Rías do Sur reunirá del 29 al 31 de mayo a protagonistas de 29 países, con más de 1.300 entradas vendidas y una participación que rondará las 450 personas entre deportistas, técnicos y organización. La prueba llegará a Pontevedra con algunas de las grandes potencias de la natación artística internacional.

En Rías do Sur competirán, entre otros equipos, Estados Unidos, Italia, Canadá y España, dentro de un calendario mundial que conecta la ciudad con sedes internacionales como Medellín, París y Toronto. El presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, subrayó que no se trata solo de una competición, sino de «un espectáculo» apoyado en un nivel deportivo muy alto.

Uno de los principales focos estará en el equipo español, que acudirá con 17 representantes y la intención de probar nuevas rutinas en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La selección dirigida por Andrea Fuentes llega en un proceso de renovación en el que conviven jóvenes con deportistas de mayor experiencia, una mezcla con la que España aspira a mantener su sitio entre las referencias internacionales.

La competición servirá además para ver estrenos en la piscina, una de las novedades más destacadas de la presentación. Entre ellos figura una coreografía con música de Rosalía, que sustituye a una rutina anterior con Lady Gaga. La nadadora pontevedresa Daniela Suárez explicó que el cambio responde a que la canción «estaba hecha para sincro» y avanzó que la propuesta «ha quedado muy bonita».

Suárez se mostró «muy orgullosa» de que una prueba de este nivel se dispute en casa. La deportista destacó que competir en España permite al equipo contar con el respaldo directo de familiares, amistades y público cercano. «Nos estamos preparando muy duro para conseguir llegar al público con todo lo que vamos a hacer y conseguir que disfrute», afirmó.

El cartel deportivo estará marcado también por la exigencia del actual sistema de puntuación, que premia la dificultad y el riesgo, pero penaliza con dureza los errores. Carpena recordó que España viene de sumar nueve medallas en el Mundial de Singapur y defendió que el equipo tiene opciones de estar en la pelea por los puestos altos. «El equipo español siempre lucha por todo», señaló, aunque advirtió de la presencia de rivales directos como Estados Unidos, Italia o Canadá.

En el plano organizativo, la presentación confirmó la elevada respuesta del público. Las entradas, ya agotadas, superan las 1.300, con un aforo condicionado por la propia estructura de la piscina y por la necesidad de reservar espacio a deportistas y personal técnico.

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La cita será también una nueva prueba para la piscina olímpica de Rías do Sur, que recuperó actividad en 2023 tras permanecer cerrada desde la pandemia. Desde entonces, la instalación se ha consolidado como una pieza estratégica para atraer eventos internacionales de deportes acuáticos. Con 29 países, estrenos de la selección española y las gradas prácticamente cubiertas, la Copa del Mundo llega a Pontevedra con el interés centrado en su nivel de participación, el respaldo del público y el papel de Rías do Sur como escenario internacional.