Fútbol / Primera Federación
«Se están haciendo las cosas bien y este es el resultado, depender de nosotros»
Yelko Pino destacó el dulce momento que atraviesa el equipo, el estado físico y mental de la plantilla, el apoyo de la grada y sus sensaciones personales con el sueño del playoff sobre la mesa
La comparecencia semanal del Pontevedra estuvo protagonizada por Yelko Pino, uno de los capitanes de la plantilla. Con la buena situación clasificatoria del equipo, el Pontevedra está en uno de los mejores momentos de los últimos años en los que el vigués estuvo al pie del cañón.
«Personalmente estoy muy feliz. Creo que hace dos años nos llevamos un palo muy gordo aquí, con la final del playoff. Nos volvimos a quedar en Segunda Federación y parecía que no acabábamos de dar ese paso. Creo que tanto el año pasado como este el club ha crecido un montón. Se están haciendo las cosas realmente bien y, al final, este es el resultado de eso. Tenemos la posibilidad de jugar un playoff que hace muchos años que no se juega aquí. Creo que toda la gente que viene a vernos al estadio, incluso toda la ciudad, se está ilusionando con lo que estamos haciendo. Eso nos llena a nosotros de alegría y de motivación para seguir compitiendo», confesó el 10.
La situación clasificatoria del equipo, cuartos y con la posibilidad de certificar su presencia en la promoción de ascenso este domingo en el Heliodoro Rodríguez López, es muy favorable y ellos mismos son conscientes de ello; aun así, Yelko y el grupo prefieren ser cautelosos. «Creo que llegamos en una situación inmejorable para nosotros, dependiendo única y exclusivamente de nosotros, de nuestro resultado. Sabemos que el partido de Tenerife es obviamente complicado, porque es el campeón, independientemente de que estén ascendidos o no, que obviamente sí lo están. Vamos a ir allí con la máxima ilusión, sabiendo el buen momento en el que estamos, y la verdad es que tenemos muchas ganas de cerrarlo cuanto antes», aseguró.
Pino, en relación al estado en que llega el campeón de grupo al choque, reconoció que no saben qué planteará el rival, aunque sí tienen claro que los tinerfeños cuentan con una gran plantilla y que, juegue quien juegue, mantendrá un nivel muy alto. Por eso, insistió en que deben centrarse en ir allí a hacer su partido, repetir muchas de las cosas que hacen habitualmente y aprovechar la semana para afianzar el plan de partido.
«Me alegro mucho por ellos, porque pueden visitar ese tipo de campos. Son campos con solera, campos a los que a uno le gusta ir a ver fútbol y ver jugar a su equipo allí. Independientemente de que vengan cien, que tiene un mérito increíble, hay que agradecérselo. No solo por esto, sino por todos los viajes que hicieron a Pamplona o a Guadalajara, cuando todavía no teníamos una posibilidad real de entrar en ese playoff. También hay que agradecer lo que nos ayudan en casa. Creo que van a ser un factor diferencial tanto el día del Avilés que queda como en esos posibles playoffs», agradecía el capitán el apoyo de la afición en Pasarón y a domicilio.
El desplazamiento granate a Tenerife, tres días de travesía
El Pontevedra afronta su último desplazamiento de la temporada regular con un viaje muy particular a Tenerife, donde se medirá al equipo local en una expedición que se prolongará durante tres días, desde la salida de Pasarón hasta el regreso a casa.
Los hombres de Rubén Domínguez partirán el sábado desde Pontevedra, después de la sesión matinal de entrenamiento, y se desplazarán en autobús hasta el aeropuerto de Peinador, desde donde volarán directamente a Tenerife Norte para llegar al hotel de concentración por la noche. El domingo, día del partido, permanecerán en la isla tras el encuentro, antes de iniciar el regreso a Galicia el lunes por la mañana, con un vuelo directo desde Tenerife Norte hasta Alvedro, en A Coruña, donde el autobús del equipo los recogerá para trasladarlos de vuelta a Pontevedra alrededor del mediodía.
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