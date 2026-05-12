Entre la adversidad, la estabilidad y el brillo infantil

El Cisne cerró su temporada este fin de semana ante el Benidorm con victoria. Un año muy particular en que acabaron undécimos, logrando la salvación matemática total con dos jornadas de margen, y cosecharon trece triunfos, dos empates y quince derrotas en las treinta jornadas de competición. En paralelo a ese rendimiento deportivo del primer equipo, lastrado con bajas sensibles en la pretemporada y mercado invernal, desde la propia entidad están convencidos de que la temporada es positiva en el aspecto social, económico y formativo.

El balance deportivo de la primera plantilla, tal y como explica Santiago Picallo, presidente del club, estuvo marcado desde el inicio por las bajas inesperadas de Víctor Fernández y Alberto Delgado, quienes cayeron lesionados de gravedad en la celebración de la Copa Galicia en pretemporada. La indisponibilidad de ambos jugadores condicionó desde el inicio las aspiraciones de lograr la permanencia con mayor holgura y dejaron el objetivo de la temporada en asegurar la salvación en la recta final del campeonato ante una plantilla con insuficientes efectivos.

Con esas adversidades, los pontevedreses sumaron trece puntos en la primera vuelta y, cuando el proyecto parecía estabilizarse de cara a la segunda mitad, las bajas inesperadas volvieron a cebarse con el club. La inminente salida de Guilherme Linhares al Caserío, tras el abono de su cláusula de rescisión por parte de los manchegos, y el efímero paso de Marko Ribic hicieron que esa calma cesase de inmediato. Por suerte, pudieron reforzarse con un jugador capital en la segunda vuelta como Bruno Landim, quien acaba contrato. «Tuvimos la suerte de encontrar a un jugador muy contrastado a nivel europeo y mundial. Nos dio ese poso de veteranía, tranquilidad y experiencia que necesitábamos para solventar una situación que se había vuelto muy crítica», destaca Picallo sobre el caboverdiense. La continuidad de Landim, aunque se antoja complicada, no es descartable. El club le mostró su intención de renovarlo y el africano confesó que se siente cómodo en la ciudad y que estudiará la propuesta de seguir un segundo año como cineísta.

Álex López y Santiago Bedoya elevan a cinco las bajas confirmadas del Cisne Las bajas del Cisne siguen sucediéndose tras el final de la temporada de este pasado sábado. A las salidas de Iván Calvo, Xoán Fernández y Víctor Fernández se suman las desvinculaciones de contrato de Álex López y Santiago Bedoya. Con el vigués y el colombiano asciende a cinco el número total de bajas del cuadro cineísta, de las que la más sorpresiva fue el lateral internacional por España sub-21. El joven coruñés, después de un gran año como blanquiazul y de tener apalabrada su renovación en el mes de febrero, acabó rechazando la propuesta para poner rumbo a Pamplona y recalar en las filas de Anaitasuna. Desde el club aseguran que el capítulo de bajas está llegando a su fin y que las próximas noticias serán renovaciones muy cercanas a cerrarse como Iago López o Martín Santos, que se suman a las anunciadas de Alberto Delgado y Manuel Lorenzo, y las primeras altas para el venidero curso.

En la parcela social, la masa de aficionados y abonados se mantiene estable, con casi ochocientos socios y con buenas entradas a los partidos jugados en casa. Las cuentas económicas, aunque su cierre oficial es el 30 de junio y a pesar del gran esfuerzo realizado para que el infantil y el juvenil disputasen sus respectivos sectores del campeonato de España, se cerrarán con presupuesto igual o levemente desfasado al ideado.

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El gran curso de la base del Cisne, encabezado por los equipos que representaron al balonmano gallego en los sectores de Zarautz y Zaragoza, anteriormente mencionados, no se centra solamente en los éxitos deportivos evidentes. Esta temporada el crecimiento de la estructura formativa llevó a que, de forma novedosa, se formasen catorce equipos de categorías inferiores, unas cifras destacables que respaldan la importancia de la cantera en la entidad.