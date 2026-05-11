El premio a jamás bajar los brazos, por toda la escuadra

drián Expósito anotó este sábado uno de sus goles más especiales. Después de un año complicado, en el que el protagonismo en el primer equipo del Pontevedra ha sido mínimo, el madrileño liberó toda esa tensión con un auténtico golazo por toda la escuadra. El lateral izquierdo, fichado desde el Rayo Majadahonda, recibió en el pico derecho del área, se giró y conectó un golpeo seco con la zurda al palo largo que se coló por la escuadra de Mikel Santos. «Cuando golpeo el balón busco el palo largo. Al final puede ser que haya un poco de suerte, pero sí que busco ese palo largo. La sensación que tengo es que, cuando golpeo el balón, sé que lo he golpeado bien. Luego levanto la cabeza y veo que el balón va donde va. Estoy súper contento por el gol», describió el propio goleador su tanto en la rueda de prensa posterior al choque.

Expósito reconoció que su gol supuso un alivio y una forma de liberar la tensión acumulada. El jugador admitió que no ha vivido una temporada fácil, con momentos muy duros, pero destacó el apoyo diario de la gente que tiene detrás y que sigue confiando en él. Además, subrayó que nunca baja los brazos, que siempre intenta mantener la cabeza alta y trabajar al máximo para estar preparado ante todo lo que pueda venir.

La explosión de alegría no fue solo del futbolista. Todo el banquillo y la afición, a pesar de ser el último gol de un resultado muy abultado, saltaron a festejar el tanto con él con una alegría desbordada. «Ver que ha venido todo el banquillo y la afición es una sensación indescriptible. No me imaginaba que iba a ser así. Eso dice mucho del ambiente que tenemos en el vestuario y creo que es uno de los principales motivos por los que hoy estamos a nada de conseguir un objetivo que para la ciudad, para el club y para nosotros, el equipo, es increíble», confesó el ‘3’ granate.

También en sala de prensa, su entrenador, Rubén Domínguez, y su compañero, Diego Gómez, mostraron su emoción y felicidad por el gol. «A verdade é que alégrome moitísimo por neste caso Expo, pero todos os que están entrando pouco a pouco, todos os que están tendo menos protagonismo, ao final aportan moitísimo no día a día. Alegréime quizás máis que o metese el que o metera eu», declaró el extremo de Amoeiro.

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El entrenador optó por restar cierta importancia al gol de Expósito y señaló que el tanto fue solo el premio a todo el trabajo que realiza. Destacó especialmente cómo fue capaz de sujetar en dos ocasiones a su rival en carrera y cómo se mantuvo comprometido pese a que otros jugadores, en una situación similar, podrían haber bajado los brazos. Además, lo definió como un ejemplo para el grupo, un futbolista ejemplar y «un chico maravilloso».