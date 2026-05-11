Luis López-Tulla, rojillo hasta 2028

El Poio y Luis López-Tulla seguirán juntos sus caminos, como mínimo, hasta 2028. El club rojillo anunció su renovación contractual por dos temporadas más, ya que el técnico acababa contrato a finales de este mes de junio.

El entrenador con más partidos dirigidos en el cuadro conservero, después de superar a Marcio Santos el pasado mes de enero, firma un nuevo hito en la historia del Poio, ya que ningún entrenador ha acumulado más de dos temporadas consecutivas en el banquillo en Primera División y López-Tulla, con el nuevo acuerdo, triplicará esa etapa. Además, el Poio solo consiguió con él en el banquillo las clasificaciones para el playoff por el título y cuenta en su palmarés con una Copa Galicia.

Noticias relacionadas

La continuidad del madrileño al frente del primer equipo llega en un momento muy ilusionante para la entidad. El Poio, segundo clasificado, aseguró su presencia en el playoff por el título y tiene bastantes posibilidades de sumar su primer trofeo de liga a sus vitrinas.