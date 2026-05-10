«Este partido era vital y creo que no dimos la talla»

Jokin Aranbarri, entrenador del filial athleticzale, compareció compungido ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo. «Para nosotros quedaban tres finales y no había ninguna duda de la importancia que tenía el partido. Sabíamos que el Pontevedra se está jugando un objetivo mucho más bonito, que es entrar en playoff, pero para nosotros este partido era vital y creo que hoy no dimos la talla», explicó apenado el azcoitiano.

El técnico reconoció que su equipo había firmado un mal partido, superado desde el inicio en los duelos, las disputas y las segundas jugadas. Explicó que solo entre el minuto treinta y el descanso lograron sentirse algo mejor y jugar en campo rival, pero admitió que tras la vuelta del descanso, el rival volvió a imponerse físicamente y les impidió correr, ser verticales y generar más peligro, algo que terminó por marcar el desarrollo del encuentro y limitar sus opciones.