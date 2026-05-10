Los niños quieren ser de Tercera

El Pontevedra B tiene esta tarde una cita con la historia. Después de un año sublime, y tras desperdiciar la primera ‘bola de campeonato’ el pasado fin de semana en Sanxenxo, tiene la ocasión de lograr el título liguero y ascenso a Tercera Federación si gana o empata ante el Atlético Arnoia.

Será a las 17.00 horas en una escenario a la altura del premio en juego, en Pasarón. A diferencia del resto de jornadas del curso y con la emotividad del choque en cuestión, la entidad lerezana optó por poner el municipal a disposición de su filial para una fecha tan importante.

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El aguacero caído sobre Pasarón antes del choque de ayer frente al Bilbao Athletic y el posterior paso de los noventa minutos podría ser un inconveniente para los chicos de Sergio Moreira, acostumbrados al césped artificial de A Xunqueira.