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Fútbol Sala

El Marín sella su billete para el play-off de ascenso (3-7)

R. P.

Marín

El Marín ya tiene plaza en la fase de ascenso. El conjunto marinense aseguró su billete tras imponerse con autoridad al Valencia y solo queda saber si cerrará la liga en tercera o cuarta posición. Ceci volvió a ser decisiva con cuatro tantos y mantiene viva su pelea por el título de máxima goleadora. Kiko y Thais completaron la goleada con dos dianas cada una. El equipo supo controlar los momentos de tensión y remató el partido con pegada para confirmar un objetivo clave.

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