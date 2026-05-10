El Marín sella su billete para el play-off de ascenso (3-7)

El Marín ya tiene plaza en la fase de ascenso. El conjunto marinense aseguró su billete tras imponerse con autoridad al Valencia y solo queda saber si cerrará la liga en tercera o cuarta posición. Ceci volvió a ser decisiva con cuatro tantos y mantiene viva su pelea por el título de máxima goleadora. Kiko y Thais completaron la goleada con dos dianas cada una. El equipo supo controlar los momentos de tensión y remató el partido con pegada para confirmar un objetivo clave.