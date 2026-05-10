Mantener el pulso al líder

El Poio tiene un partido importante para la lucha por el primer puesto esta mañana en A Seca. A las 11.00 horas, las rojillas se medirán con Guadalcín con el objetivo de seguir sumando puntos y asaltar el liderato al Melilla.

Las poienses, después de caer en las semifinales de Copa de la Reina el pasado fin de semana, tienen una oportunidad muy buena de levantarse y demostrar su potencial en liga.

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De acabar el choque con empate o la derrota, como mínimo, les mantendrían en segunda posición una semana más.