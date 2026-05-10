Fútbol Sala / Primera División
Mantener el pulso al líder
El Poio recibe al Guadalcín con el objetivo de seguir en la pelea por el liderato
M. S. R.
Pontevedra
El Poio tiene un partido importante para la lucha por el primer puesto esta mañana en A Seca. A las 11.00 horas, las rojillas se medirán con Guadalcín con el objetivo de seguir sumando puntos y asaltar el liderato al Melilla.
Las poienses, después de caer en las semifinales de Copa de la Reina el pasado fin de semana, tienen una oportunidad muy buena de levantarse y demostrar su potencial en liga.
De acabar el choque con empate o la derrota, como mínimo, les mantendrían en segunda posición una semana más.
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