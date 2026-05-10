Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusResiduos del textilEl MosquitoOposiciones profesoresTorre de CristalAtlético de Madrid - Celta
instagramlinkedin

Fútbol Sala

Derbi comarcal por la corona del cadete femenino gallego

M. S. R.

Pontevedra

Esta tarde, en el pabellón de A Malata, el trono del fútbol sala cadete femenino gallego tendrá nuevo rey. Poio y La Peña se enfrentan en un partido cargado de emociones, rivalidad y con un premio muy codiciado: el campeonato gallego. El Poio, segundo clasificado, no dio opción al Castro y resolvió su semifinal con una goleada a domicilio por 0-5. El Marín, campeón de la liga regular, tuvo que sufrir más y levantó el marcador ante el Lugo Sala tras imponerse 4-3.

TEMAS

Tracking Pixel Contents