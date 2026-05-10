Fútbol Sala
Derbi comarcal por la corona del cadete femenino gallego
M. S. R.
Pontevedra
Esta tarde, en el pabellón de A Malata, el trono del fútbol sala cadete femenino gallego tendrá nuevo rey. Poio y La Peña se enfrentan en un partido cargado de emociones, rivalidad y con un premio muy codiciado: el campeonato gallego. El Poio, segundo clasificado, no dio opción al Castro y resolvió su semifinal con una goleada a domicilio por 0-5. El Marín, campeón de la liga regular, tuvo que sufrir más y levantó el marcador ante el Lugo Sala tras imponerse 4-3.
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