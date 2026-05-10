«La alegría es que traemos a Pasarón el factor cancha»

Rubén Domínguez, entrenador granate, destacó el acierto de sus futbolistas de cara a puerta y valoró el buen trabajo en defensa. «Más que acertar, hoy generamos muchísimas situaciones de gol. Cuando generas tanto, estás más cerca de marcar. Incluso en aquella mala racha sin ganar ni hacer goles de jugada creábamos ocasiones, aunque se insistiera en que somos un equipo defensivo. Los datos no dicen eso: somos el sexto equipo más goleador, nos anularon once goles, dimos diez palos y fallamos cuatro penaltis. Somos ordenados y responsables, pero también un equipo que hace goleadas. En diferencia de goles somos segundos, así que tan defensivos no seremos», reconoció el ourensano.

El técnico se mostró satisfecho por una victoria que deja al equipo dependiendo de sí mismo y con el respaldo de Pasarón asegurado para la última jornada. «La alegría de hoy es que sí o sí nos traemos a Pasarón, por decirlo de alguna manera, el factor cancha. En Tenerife tendremos la primera bola de partido y dependerá de nosotros. También hay que pensar que los rivales pueden fallar, pero, en el peor de los casos, si ellos no fallan y nosotros no somos capaces de ganar, nos traemos a Pasarón ese factor cancha», explicó.

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Sobre el estado físico de sus jugadores, admitió que algunos acabaron cansados por el esfuerzo realizado, como Rubén, que pidió el cambio después de un gran desgaste. Aun así, destacó el trabajo de Carlos Arosa en la preparación física y subrayó que el equipo está en un gran tono competitivo. Para Domínguez, correr y sostener ese nivel de esfuerzo es una de las razones que explican que el Pontevedra esté donde está.