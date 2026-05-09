El telón baja con victoria (31-26)

El Cisne puso el broche a la temporada con una victoria ante el Balonmano Benidorm y con los deberes hechos desde hace semanas. El conjunto pontevedrés, que había certificado la permanencia con margen, despidió el curso en el Pabellón Municipal con un triunfo que refuerza las buenas sensaciones del tramo final.

El partido tenía poca trascendencia en la clasificación, ya que ambos equipos llegaban sin urgencias, pero el Cisne lo afrontó con seriedad desde el inicio. Los de Marcos Otero salieron más intensos, encontraron pronto portería y fueron abriendo distancia ante un Benidorm que tardó en asentarse sobre la pista.

La escuadra local manejó el encuentro con autoridad durante buena parte de la primera mitad, impulsada por el acierto de Bruno Landim y por la aportación de Santiago Bedoya, clave en los momentos importantes. Tras el descanso, el equipo visitante elevó el ritmo y logró acercarse en el marcador, pero el Cisne no perdió el control.

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Cuando el Benidorm amenazó con meterse de lleno en el choque, el cuadro lerezano recuperó claridad en ataque y solidez atrás para encarrilar definitivamente el triunfo. Así cerró la liga en undécima posición, a un solo punto del conjunto alicantino, y con la satisfacción de haber cumplido el gran objetivo del año, la salvación.