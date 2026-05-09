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Sellar el playoff de forma matemática

El Marín Futsal visita hoy al Nou Turia de Valencia en la penúltima jornada de Segunda femenina, a las 12.30 horas en Alfafar. El equipo de Raúl Jiménez necesita un punto para asegurar matemáticamente el playoff de ascenso, aunque viaja con la ambición de ganar y seguir optando a la tercera plaza ante Segosala. Lucía Rivas entra en una convocatoria con bajas importantes claras.

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