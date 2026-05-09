El Pinarium se cita con el Nacional sub-16

La selección gallega sub-16 de atletismo afronta este fin de semana el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Pereiro de Aguiar, donde Galicia compite como anfitriona. El Pinarium estará representado por Matilda Veiga, en trescientos metros vallas y relevo 4x300, y por Martín Otero, actual campeón gallego indoor de seiscientos metros y cuarto de España. Ambos competirán acompañados por su entrenador Antonio Carballal.