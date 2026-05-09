El Pinarium se cita con el Nacional sub-16
La selección gallega sub-16 de atletismo afronta este fin de semana el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Pereiro de Aguiar, donde Galicia compite como anfitriona. El Pinarium estará representado por Matilda Veiga, en trescientos metros vallas y relevo 4x300, y por Martín Otero, actual campeón gallego indoor de seiscientos metros y cuarto de España. Ambos competirán acompañados por su entrenador Antonio Carballal.
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
- El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad