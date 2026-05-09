El Cisne busca despedirse con victoria

El Cisne despide hoy la temporada en División de Honor Plata recibiendo al Benidorm, a las 19.00 horas en Pontevedra. Sin nada clasificatorio en juego, los pontevedreses quieren regalar una última victoria a su afición y cerrar el curso con buenas sensaciones tras imponerse el pasado sábado al Sinfín en Santander, un triunfo que reforzó la moral del equipo local hoy.