Búsqueda de hospedaje seguro

Se perfila la temporada por la zona noble y la zona baja. Los objetivos, sueños, pesadillas o malos presagios de julio están muy cerca de cumplirse. En ese final inminente y de consecución de salvaciones o promociones se encuentra el choque de esta tarde, a las 16.15 horas, en el Estadio Municipal de Pasarón. Los pontevedreses, con un partido de margen sobre sus perseguidores, quieren alojarse en los playoffs con mayor contundencia; lugar en que dormirán sea cual sea el resultado del encuentro. Los bilbaínos, con siete puntos sobre los puestos de descenso, quieren sellar matemáticamente su permanencia y asegurar su presencia en el «Hotel Primera Federación» la próxima campaña.

El Pontevedra llega en un momento dulce del curso, con cuatro semanas seguidas sin perder, a pesar de las polémicas decisiones arbitrales, y con el ánimo por las nubes, al estar cerca de volver a un playoff de ascenso al fútbol profesional veintidós años después. Las bajas, sobre todo en defensa, dejan en una incógnita el esquema con el que partirán de inicio, ya que Garay y Víctor Eimil, por lesión, y Montoro, por acumulación de tarjetas, no están disponibles para el duelo. Álvaro Pérez, ausente en las últimas semanas, regresa a la convocatoria, aunque su presencia en el partido es duda hasta última hora.

Rubén Domínguez, entrenador local, destacó el potencial de su adversario sin importar los malos resultados de las últimas fechas. «Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene muy buenos futbolistas. Es verdad que, en esta segunda vuelta, a nivel de resultados, le está costando un poco más, pero eso no cambia lo que es. Hay malas dinámicas que a veces se generan por detalles, no porque un equipo esté muerto o no funcione. El Bilbao Athletic juega muy bien y lo veremos en el campo», destacó el ourensán.

El Bilbao Athletic viaja hasta Galicia después de encadenar varias emanas en que las sensaciones no se ven reflejadas con puntos en la tabla. Siete semanas sin ganar y tres puntos de los últimos veintisiete posibles para los rojiblancos que hacen que todavía no tengan su salvación asegurada a todos los efectos. Toda la primera plantilla está disponible para el encuentro, ya que no cuentan con ningún lesionado ni sancionado. La presencia de jugadores del juvenil en la lista será mínima o inexistente debido a que, a la misma hora, disputan su eliminatoria de la Copa de Campeones frente al Real Madrid en Valdebebas.

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Con la de esta tarde, gallegos y vascos se habrán visto las caras doce veces en partido oficial. El balance es de cinco triunfos pontevedreses, tres empates y tres victorias bilbaínas. El primer duelo, en septiembre de 1977, se zanjó con tablas en el marcador (1-1), mientras que el partido más reciente, de noviembre de 2025, acabó con los tres puntos en el casillero athleticzale gracias al solitario tanto de Irurita.