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La 4 Picos arranca con nuevo punto de salida

Hoy se celebra la 4 Picos, la prueba de BTT más veterana de la comarca. La jornada deportiva arranca con una cita que permite participar de forma individual, por parejas o en equipos de tres personas. Los ciclistas eligen entre dos recorridos: cuatro picos, de 130 kilómetros, o dos picos, de 65. La principal novedad es el cambio de salida, que se traslada al campus universitario. Además, esta será la última edición con el formato actual.

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