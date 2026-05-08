Rubén Domínguez: «Ganando dos partidos estamos dentro, hagan lo que hagan los demás»

Rubén Domínguez compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que el Pontevedra disputará mañana, a las 16.15 horas, en Pasarón frente al Bilbao Athletic. Una cita clave en la recta final de la temporada, con nueve puntos todavía por jugarse y con el conjunto granate dependiendo de sí mismo para certificar su presencia en el playoff de ascenso.

El técnico confirmó varias ausencias importantes para el encuentro. Garay todavía no estará disponible y se incorporará la próxima semana, mientras que Víctor Eimil continúa de baja. Tampoco podrá jugar Montoro, sancionado por acumulación de tarjetas. La nota positiva es la entrada de Álvaro en la convocatoria, aunque Domínguez no garantizó que pueda tener minutos. El valenciano ya ha empezado a entrenar tras superar su lesión, aunque matizó que una cosa es el alta médica y otra el alta competitiva.

Las bajas vuelven a condicionar los planes del cuerpo técnico. Domínguez reconoció que la ausencia de jugadores como Montoro, Garay o Eimil obliga a buscar alternativas y a replantear algunos escenarios. «Nos toca otra vez rompernos un poco la cabeza sobre qué podemos y qué debemos hacer», señaló el entrenador granate, que insistió en que los sistemas pueden variar entre la fase ofensiva y defensiva.

Sobre el Bilbao Athletic, el preparador del Pontevedra quiso alejar cualquier exceso de confianza por la dinámica de resultados del filial rojiblanco. «Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene muy buenos futbolistas», advirtió. Aunque reconoció que en esta segunda vuelta le está costando más sumar, subrayó que se trata de un rival con calidad y una propuesta reconocible.

Domínguez también fue claro al hablar de las cuentas del playoff. El técnico admitió que el escenario empieza a estar definido, pero pidió no mirar más allá del partido de Pasarón. «Ganando dos partidos estamos dentro, hagan lo que hagan los demás», afirmó. Aun así, recalcó que el equipo no debe entrar en cábalas ni estar pendiente de otros resultados. La prioridad, insistió, es preparar bien el encuentro y ganar.

El entrenador reconoció que tras el último partido hubo rabia por la oportunidad perdida de dejar el objetivo más encarrilado, pero aseguró que el grupo cambió rápido el foco. Desde el regreso a Pontevedra, explicó, la plantilla solo piensa en vencer al Bilbao Athletic.

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Domínguez volvió a destacar la fortaleza mental de un vestuario que considera clave para entender la temporada. «Si el Pontevedra está luchando por un puesto de playoff es por el factor vestuario y el factor equipo», defendió. También apeló al apoyo de la afición, a la que definió como el jugador número 12, y pidió que Pasarón vuelva a empujar en una tarde decisiva. «Pontevedra tiene que ser consciente de lo que tiene entre manos», concluyó.