El largo camino del Leis Pontevedra para volver a Segunda División

Dos fines de semana sin fútbol sala en Marcón. Lejos de ser jornadas de descanso total, el Leis Pontevedra se prepara para la recta final del campeonato y conseguir el ansiado ascenso a Segunda División. Después de dominar con puño de hierro en el Grupo 1 de Segunda División B y consagrarse campeones con varias semanas de margen, los amarillos afrontan el mes de mayo y junio con el punto de mira en la división de plata.

Al ser campeones de grupo, los hombres de Santi Valladares no disputan la primera eliminatoria que se jugará entre segundos y terceros de cada grupo a doble partido este fin de semana (9 y 10 de mayo) y el próximo (16 y 17 de mayo). Junto a Lauburu Ibarra, Mataró, Albacete, Mengíbar y Gran Canaria, los primeros clasificados de los otros cinco grupos de la categoría, accede directamente a la segunda ronda (ida: 23-24 de mayo y vuelta: 30-31 de mayo) en que contarán con el factor cancha en al vuelta.

Los posibles rivales del Leis Pontevedra en su cruce son Pinseque, Otxartabe, Palma Futsal B, Tenerife, Pozo Murcia B, Sabadell, Las Cuevecitas, Bolaños, Inter Movistar B y Xerez. Lugo Sala y Salamanca, en caso de pasar sus respectivas eliminatorias, no podrían ser rivales al ser del mismo grupo, al menos, en el segundo cruce.

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Las principales amenazas para el Leis Pontevedra serían, en primera instancia, los clubes filiales, ya que hasta tres equipos de los diez con los que pueden enfrentarse son de ese tipo. En segunda instancia, y con la posibilidad de verse las caras con mallorquines, murcianos o mostoleños, todo indica que los contrincantes de mayor peligro serían los campeones de los demás grupos, con los que el factor cancha en la vuelta se determinaría por sorteo directo. Las fechas de las finales por el ascenso a Segunda División se celebrarán el 6 o 7 de junio, la ida, y el 13 o 14 de junio, fechas a determinar por la Real Federación Española de Fútbol.