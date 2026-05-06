La II Prueba de la Liga de Escalada de Promoción, este domingo en A Xunqueira

El pabellón multiusos de A Xunqueira acogerá este domingo, 10 de mayo, la segunda prueba de la Liga de Escalada de Promoción, una competición en la modalidad de dificultad que reunirá a un centenar de jóvenes de entre ocho y dieciséis años.

La cita, organizada por el Club Aromón en colaboración con el Concello de Pontevedra, fue presentada por la concelleira de Deportes, Anabel Gulías, junto a representantes de la entidad pontevedresa. La edil destacó la consolidación del club como un referente en la ciudad y puso en valor el crecimiento de la escalada gracias al trabajo desarrollado desde las escuelas deportivas y el propio Aromón.

Uno de los datos más destacados será la alta participación femenina, ya que el 55% de las personas inscritas son niñas. La directora de la prueba, Águeda Gutiérrez, subrayó la importancia de esta cifra en unas edades en las que suele aumentar el abandono deportivo femenino.

Desde el club agradecieron el apoyo del Concello y de los patrocinadores, además de recordar los más de 30 años de actividad en el rocódromo de A Xunqueira. Aromón mantiene también la ilusión de impulsar en el futuro una instalación más amplia que permita acoger competiciones de mayor nivel.

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La competición comenzará a las 9.30 horas y se prolongará hasta las 18.30. Las categorías prebenjamín y benjamín disputarán sus fases previas y finales por la mañana, mientras que la tarde quedará reservada para alevín, infantil y cadete, tras una pausa al mediodía para modificar las vías del rocódromo.