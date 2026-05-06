Diego Gómez: «Sería un soño estar o ano que vén en Segunda División»

Con motivo de la antepenúltima jornada de liga, y como viene siendo habitual a lo largo de la temporada, un futbolista del primer equipo ofreció una rueda de prensa para analizar la semana del equipo. El protagonista del día fue Diego Gómez, quien abordó diversos temas como el estado de la plantilla, la ilusión por el posible ascenso del Pontevedra o las decisiones arbitrales polémicas de las últimas semanas.

El extremo arrancó su comparecencia con un balance de la semana. El '21' expuso que el balance era positivo, que estaban muy motivados, que ya pensaban en el fin de semana y que, tras una buena semana, estaban muy ilusionados por ver qué pasaba el sábado. «completamente de acordo co que di o míster. A verdade é que estamos o dobre de motivados. En vez de frustrarnos con estas cousas que nos están a pasar, tomámolo como un extra de motivación, tanto para nós como para a afección. É como ir contra todos, e iso non nos vai facer baixar os brazos nin de broma», comentó sobre las declaraciones de su entrenador al término del derbi frente al Racing de Ferrol en A Malata.

«A verdade é que é moi ilusionante. Sobre todo polos meus compañeiros, para que poidan vivir esa experiencia de estar no fútbol profesional, e tamén polo corpo técnico. Penso que ninguén o merece máis ca nós. E, sobre todo, pola cidade. Pontevedra leva moito tempo sen estar no fútbol profesional. Estannos axudando e arroupando todas as fins de semana, e sería un soño poder darlles a posibilidade de estar o ano que vén en Segunda División, no fútbol profesional», confesó el amoeirés sobre la posibilidad de ascender a la división de plata, categoría en que disputó varios encuentros con la camiseta del Deportivo de La Coruña.

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La incorporación invernal explicó que su posición dependía del tipo de partido, ya que en encuentros con mayor protagonismo con balón prefería jugar por dentro, al contar con más opciones, mientras que en duelos de ida y vuelta se sentía más cómodo por fuera, aunque subrayó que acatará la decisión del míster y que su prioridad es ayudar y sumar al equipo. «eu penso que o club está facendo as cousas moi ben para que veña toda a xente posible. «Quero invitar a toda a xente de Pontevedra e aos afeccionados do fútbol galego a que veñan vernos. Estamos nunha situación moi bonita, que penso que a principio de tempada pouca xente podía imaxinar. Xa que estamos aí, hai que aproveitalo. Que veñan a Pasarón e boten unha man animando», manifestó sobre el apoyo recibido por la afición este curso y el ambiente esperado para las últimas citas de temporada regular.