Confirmada la lista del Cisne para los nacionales infantil y juvenil

El infantil y juvenil del Cisne disputa esta semana, entre el ocho y el diez de mayo, los respectivos sectores del Campeonato de España. Los más jóvenes, entrenados por Roi Gallego se enfrentarán a Dominicos A (8 de mayo, 19.15 horas), Decotena Pulpo EK (9 de mayo, 20.00 horas) y Balonmano Elda (10 de mayo, 10.00 horas) en Zaragoza. Los más veteranos, por su parte, se desplazan hasta Zarautz para medirse con el anfitrión (8 de mayo, 19.00 horas), Barcelona (9 de mayo, 17.00 horas) y Ciudad de Logroño (10 de mayo, 10.00 horas).

Desde el club cineísta han oficializado el listado de jugadores cada categoría que estarán en dicho torneo. Los infantiles convocados son Xoel Lago, Hugo Carreira, Manuel García, Nicolás Otero, Adri González, Pablo Pazos, Adri Manuel Anon, Luis Montoya, Román Latas, Adrián Lago, Pedro Ángel Gutiérrez, Roque Díaz, Carlos Redondo, Iago Castro, Nicolas Vidal, Gael Fernández y Mateo Martinez.A ellos y Roi Gallego, el entrenador, se le suman Andrea Perez yAlberto Domatolos, integrantes del staff técnico.

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Los juveniles que integran la convocatoria son edro Antona, Sergio Dominguez, Guillermo Calvo, Alejandro Rial, Carlos Barba, Oliver Fernandez, Ivo Oubiña, Javier Montes, Pedro Monteagudo, Juan Wes, Izan Dominguez, David Parcero, Joaquin Blanco, Leo Hernández, Hugo Suárez, Hugo Buceta, Marcos Varela y Fernando Iglesias. Jorge Gómez, Juan Wes, Iker Latas y Gabriel Fontela completan el cuerpo técnico de Miguel Arias.