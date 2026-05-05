Ya son seis puntos al limbo por las decisiones arbitrales

Entre expulsiones, goles anulados por faltas dudosas y fueras de juego milimétricos, el Pontevedra CF y toda la familia granate elevan la voz en tono de protesta contra la Real Federación Española de Fútbol, al considerar que el equipo está siendo perjudicado en su regreso a la categoría de bronce.

La polémica más reciente es también la más sonada de los últimos días: una falta más que cuestionable de Luisao fue el motivo para anular el que habría supuesto el gol de la victoria de Compa ante el Racing en A Malata. Y es que, de las 35 jornadas disputadas hasta el momento, el cuadro lerezano ha vivido decisiones en contra en siete de ellas.

Siete jornadas marcadas por la polémica arbitral

La primera llegó en el mes de agosto, cuando Montoro fue expulsado con roja directa ante la Ponferradina por cometer penalti. La pena máxima es incontestable, pero el castigo de la expulsión, vista la dureza de la entrada, parece excesivo.

Ocho jornadas después, un gol de Resende ante el Zamora fue anulado por un fuera de juego muy justo de Abelenda. En la jornada 19 volvió a repetirse la situación, con Eimil como protagonista ante el Avilés. Por suerte para los granates, ninguna de estas tres acciones costó puntos, ya que los de Rubén Domínguez se llevaron el triunfo en las tres contiendas.

El primer gran enfado del año llegó ante el filial del Real Madrid. De nuevo con Resende en el punto de mira, esta vez su tanto en el descuento habría supuesto el gol de la victoria, pero el FVS intervino y el colegiado decidió que la diana no subiera al marcador de forma incomprensible por fuera de juego posicional de Luisao.

En esa jornada no solo se escaparon dos puntos, sino que el Pontevedra habría empatado el enfrentamiento directo con el Real Madrid Castilla, un factor de vital importancia —con un +5 en la diferencia de goles general a día de hoy— de cara a la clasificación en caso de empate a puntos.

El colegiado asiste al monitor del FVS en el duelo ante el Real Madrid Castilla en Pasarón. / Gustavo Santos

Otro encuentro muy señalado es el de la jornada 25 ante el Lugo, con un gol anulado por posición antirreglamentaria de Vidorreta, pese a un rebote previo en un rival, aunque, atendiendo a la normativa, el tanto no debió subir al marcador.

El siguiente derbi, ante el Ourense, sí fue determinante y volvió a costar dos puntos al Pontevedra. En este duelo, los lerezanos vieron cómo dos de sus goles fueron anulados, ambos a Compa. La decisión en el segundo es correcta por la posición del cesureño, pero el primero —anulado por falta previa de Rubén López— debió subir al electrónico.

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En total, ya son seis puntos al limbo que, a día de hoy, relanzarían al Pontevedra hasta la tercera posición, adelantando tanto al Zamora como al Real Madrid Castilla en la tabla. Así, estaría nueve puntos por encima de sus perseguidores —Ponferradina y Barakaldo—, por lo que, con el enfrentamiento directo ganado a ambos, los lerezanos tendrían asegurada su plaza en el play-off de ascenso con todavía tres jornadas por disputarse.