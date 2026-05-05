El Rally de Pontevedra ultima su seguridad

El dispositivo de seguridad del Rally de Pontevedra quedó perfilado este lunes en una reunión de coordinación celebrada en la Subdelegación del Gobierno. La prueba se desarrollará durante tres jornadas por los municipios de Sanxenxo, Poio, Cerdedo-Cotobade, Barro, Meaño y Moraña. La Guardia Civil asumirá el operativo principal, en coordinación con las policías locales. Al encuentro asistieron responsables de Tráfico, representantes municipales y miembros de la organización, a cargo del equipo Congostra.