El play off y la permanencia, asuntos entre padre e hijo

Este sábado Alain Ribeiro se enfrenta a su padre, Armando Ribeiro. El hijo del que fue guardameta del Athletic Club y Cádiz a principios de siglo se enfrentará a un equipo en que el entrenador de porteros es el padre del polivalente centrocampista del Pontevedra. Alain y Armando se reencuentran de esta forma en Primera Federación en una tarde muy especial para ambos en el plano personal y en el plano deportivo.

Una cita curiosa entre pontevedreses y bilbaínos en la que, a diferencia del choque de la primera vuelta, ambos conjuntos tienen asuntos muy importantes entre manos y los tres puntos podrían ser cruciales en el desenlace de la temporada.

El Pontevedra llega al encuentro en quinta posición y con tres puntos de margen sobre sus perseguidores, por lo que la victoria afianzaría más sus opciones de entrar en el play off de ascenso.

El Bilbao Athletic, tras siete semanas consecutivas sin conseguir una victoria, se encuentra en decimotercer lugar con siete puntos sobre la zona roja. La derrota y posibles victorias de Cacereño, Guadalajara, Talavera, Ourense y Avilés podrían acercar al filial rojiblanco al abismo a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato.

Esta disputa en la familia Ribeiro será la segunda vez que suceda desde el debut de Alain en el fútbol profesional. Armando, tras retirarse en el primer equipo athleticzale en 2010, dio el salto a los banquillos del fútbol sénior en 2013 y en sus trece años como preparador de porteros, solo se cruzó con su hijo, en el fútbol profesional o semiprofesional, en una ocasión.

Noticias relacionadas

Ese enfrentamiento, en la primera vuelta, se saldó con los tres puntos para los leones. De esta forma, el balance intrafamiliar es de una victoria del padre y ningún éxito del hijo; un dato que seguro que quiere revertir el joven sopeloztarra de veintiocho años.