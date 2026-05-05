Balonmano / División de Honor Plata
Juan Saco no continúa en Triana y está muy cerca del Cisne
El internacional argentino se incorporaría al club pontevedrés la próxima temporada
A falta de que la temporada baje el telón este fin de semana, el Cisne ya está negociando con futuros jugadores para la próxima temporada. El primer nombre que está sobre la mesa es el de Juan Reynaldo Saco.
Internacional argentino en numerosas ocasiones y formado en las categorías inferiores de Quilmes, el lateral derecho llegaría tras no renovar su contrato con el Balonmano Triana.
Los sevillanos afrontan una temporada histórica en Asobal, después de conseguir el ascenso de categoría, y Saco, a pesar de que su intención era continuar en la disciplina hispalense, la planificación deportiva no contaba con él para la nueva plantilla en División de Honor.
La llegada, todavía sin oficializarse, se podría concretar en los próximos días con la llegada del berazateguense al frente blanquiazul.
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