Doble corona gallega para la Gimnástica de la mano de la cantera

La Gimnástica de Pontevedra firmó un doblete en el Campeonato Xunta de Galicia de Clubs Absoluto al aire libre, disputado en el CGTD, al imponerse tanto en categoría masculina como femenina. El equipo femenino sumó 130 puntos y superó al Sanysec Ourense, segundo con 119, mientras que el conjunto masculino alcanzó los 136 y aventajó al RC Celta, que acabó con 113.

El triunfo confirma el buen momento del club pontevedrés y, en el caso de los hombres, completa el doblete autonómico tras su victoria en enero en pista cubierta.

Noticias relacionadas

La Gimnástica combinó experiencia y cantera. Carlos Porto fue segundo en 3.000 metros, Sergio Rodríguez ganó el 200 y Eloy Acuña fue segundo en peso con marca personal: 12,01 metros. En el equipo femenino destacaron Carlota Vázquez, segunda en 100 vallas, y Lía Vázquez, tercera en pértiga.