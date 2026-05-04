El Pontevedra se juega la plaza del play-off contra once candidatos

El Pontevedra entra en las tres últimas jornadas de la temporada regular del Grupo 1 de Primera Federación metido de lleno en la pelea por el play-off de ascenso a Segunda División. El equipo granate ocupa la quinta posición con 54 puntos y conserva, por ahora, una de las tres plazas que todavía quedan abiertas en la zona noble, en una carrera comprimida en la que once equipos mantienen opciones matemáticas.

Con el Tenerife ya ascendido y el Celta Fortuna con la presencia en el play-off asegurada, la batalla se concentra entre el Zamora, tercero con 58 puntos, y el filial del Athletic Club, decimotercero con 46. Entre ambos aparece un bloque apretado en el que cada jornada puede alterar el orden: Castilla, Pontevedra, Ponferradina, Barakaldo, Unionistas, Lugo, Mérida, Racing y Arenas siguen vivos en la pelea.

El Pontevedra CF afrontará ese desenlace con dos partidos en Pasarón y una salida a casa del líder. El calendario granate marca primero la visita del Athletic Club B, un rival que llega con necesidad de apurar sus opciones. Después tocará viajar al campo del Tenerife, campeón y ya ascendido, antes de cerrar la liga regular en casa frente al Real Avilés.

El empate sin goles en A Malata del pasado fin de semana permitió al Pontevedra sumar en un campo difícil, aunque dejó también la sensación de que el botín pudo ser mayor. En la recta final del encuentro, el gol anulado a Comparada llegó en una acción polémica que pudo cambiar el desenlace del partido ante el Racing.

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A falta de nueve puntos, el margen es mínimo. El Pontevedra depende de sí mismo para sostenerse en el play-off, pero cualquier tropiezo puede abrir la puerta a un grupo de perseguidores que llega lanzado al tramo definitivo. Pasarón tendrá la primera palabra este sábado.