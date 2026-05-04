V Open Villa de Marín
Marín boxea en lo más alto
Más de 700 participantes pasaron este fin de semana por el SEI San Narciso en la quinta edición del Open Villa de Marín, una cita que concluyó ayer tras tres intensas jornadas repletas de combates, que confirman el crecimiento de un torneo ya situado como el mayor evento de boxeo celebrado en todo el panorama nacional
Marín despidió ayer tres días de boxeo con la clausura del V Open Villa de Marín, una competición que reunió a más de 700 participantes y que ya se consolida como el mayor evento de esta disciplina celebrado hasta la fecha en España. El torneo, organizado por el Team Thunder, convirtió durante todo el fin de semana las instalaciones del colegio SEI San Narciso en un punto de encuentro para clubes, deportistas, técnicos y acompañantes llegados de distintos puntos del país y de naciones extranjeras.
La cita, que arrancó el viernes con el pesaje y las primeras eliminatorias, mantuvo durante las jornadas del sábado y del domingo un alto volumen de actividad, con combates repartidos de forma simultánea en varios rings. El formato permitió dar salida a una programación especialmente exigente, marcada por la participación masiva y por el reto logístico de coordinar categorías, horarios y desplazamientos durante tres días consecutivos en la villa.
El Open Villa de Marín volvió a reforzar además su proyección internacional. A la presencia de boxeadores españoles se sumaron delegaciones procedentes de Portugal, Francia, Chile, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y Holanda, entre otros países, lo que amplió el alcance deportivo de una prueba que en solo cinco ediciones ha multiplicado su dimensión de forma notoria.
La competición concluyó con la entrega de premios, después de una última jornada destinada a resolver los combates decisivos. Más allá de los resultados, el campeonato dejó en Marín una imagen de crecimiento sostenido y confirmó el tirón de un torneo que nació con un formato más reducido y que hoy ocupa un lugar más destacado en el calendario nacional de boxeo.
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