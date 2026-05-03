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El Leis cierra la liga con derrota en Benavente

Hugo de Dios

Pontevedra

El Exlabesa Leis Pontevedra F.S. cerró la temporada regular con una derrota por 6-4 en la pista del Caja Rural Atlético Benavente FS, en un encuentro abierto y con alternativas en el marcador. El conjunto pontevedrés, que ya llegaba como campeón de la categoría, compitió hasta el tramo final, pero los locales aprovecharon mejor los momentos decisivos. Míguez Martínez firmó el último tanto visitante en el minuto 28, pero la recta final condenó a los lerezanos.

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